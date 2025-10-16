ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಅಂತ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆ ತರಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ? 

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hair colour side effects : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:59 PM IST
Hair care tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ "ಕೂದಲು ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ" ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ, ಲಿಂಫೋಮಾ), ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರೇ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಗೊತ್ತೆ?

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವು 90% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಪ್ಯಾರಾಫೆನಿಲೆನೆಡಿಯಾಮೈನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಿಣ್ವಗಳಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವು ನೆತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನೆತ್ತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪಿಸಿ; ಪ್ರತಿ 3-4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೋನಿಯಾ ಮುಕ್ತ ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

