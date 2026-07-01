Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /Happy Doctors Day 2026 : ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋ ಹಠ.. ICU ಒಳಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹೋರಾಟ : ಇದು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ

Happy Doctors Day 2026 : ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋ ಹಠ.. ICU ಒಳಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹೋರಾಟ : ಇದು "ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲ" ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ

Happy Doctors Day 2026 : ICU ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಎದೆ ಢವ ಢವ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ.. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡವೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.. ಅದೇ ಐಸಿಯು ಒಳಗೆ ದೇವರಂತೆ ನಿಂತು ಯಮನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ.. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತೇ.. ಬನ್ನಿ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ  ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳುವ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jul 01, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:35 PM IST
Happy Doctors Day 2026 : ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋ ಹಠ.. ICU ಒಳಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹೋರಾಟ : ಇದು "ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲ" ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋ ಹಠ.. ICU ಒಳಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹೋರಾಟ : ಇದು "ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲ" ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ
Happy Doctors Day 20268 min ago
2
Karnataka Govt Jobs27 min ago
3
Dharwad Crime40 min ago
4
Doctors Day46 min ago
5
Toxic Teaser57 min ago