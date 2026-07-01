Happy Doctors Day 2026 : ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋ ಹಠ.. ICU ಒಳಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹೋರಾಟ : ಇದು "ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲ" ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯು (ICU) ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡೂ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲ ಒಳಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೆ, ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಹರಹಾಸಹ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.. ಎಂತದ್ದೇ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸೋ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬದುಕಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕಾಯುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, "ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ" ಅಂತ ಭರವಸೆ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ... ದಣಿವಿನ ಕೆಲಸ, ಕಣ್ಣೀರು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇದರ ನಡುವೆ "ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಪ್ಪಾ" ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಛಲ ವೈದ್ಯರಿಗಿರುತ್ತೆ...
ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ನ್ಯೂರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಪಂಕಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು 'ಎಂದಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದ ರೂಮಿನ'(ICU) ಕಥೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಲ್ಲೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೂ ಸಹ ಐಸಿಯು ಹೊರಗೆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಊಟ, ನಿದ್ದೆ, ಮನೆ-ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು.. ತಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.." ಅಂತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್.
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ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ.. "ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke), ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದವರು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೂ ಜನ ನರ್ಸ್ಗಳು, ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. "ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅಥವಾ ಕೈ-ಕಾಲು ಆಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗಾಗೋ ಆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ... ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಳೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ" ಅಂತಾರೆ ಪಂಕಜ್ ಅವರು..
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸರ್ಜನ್ ಆದ ಡಾ. ರಾಯ್ ಪಟಾಂಕರ್ ಅವರು.. "ಐಸಿಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು, ಇಂಥಾ ಡೇಂಜರ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗುಣಮುಖನಾಗಿ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಜೀವನ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ... ಅಂತಾರೆ..
ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗೋ ಅಸಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ರೋಗಿ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ! ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಖಂಡಿತ ಈಜಿಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರೋಗಿ ನಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮರೆತುಹೋಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ.. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಜೀವದಾತರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..