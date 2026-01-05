ಅದ್ಬುತ ರುಚಿ.. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮದ್ದಿ ಅಂತಾ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ- ಲಿವರ್‌!

Harmful foods with tea
: ಚಹಾ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಸಮಯದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಬಾರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ಸಮೋಸಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು: ಅನೇಕ ಜನರು ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ರಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ...
ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು: ಅನೇಕ ಜನರು ಬಿಸಿ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸಮೋಸಾ ಅಥವಾ ಪಕೋಡಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಈ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು: ಕೆಲವರು ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಾಕೊಲೇಟ್: ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಫೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)