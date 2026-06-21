International Yoga Day: "ಯೋಗ" ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಭಾರತ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಇಂದು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, "ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಗಿಂತ ಯೋಗವೇ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾತ್ರವಿದೆ.
ಯೋಗದ ಜಾಗತಿಕ ಪಯಣ
ಯೋಗದ ಮೂಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ಅದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಂಡಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು "ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ" ವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು. 2015ರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ 21ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಯೋಗ: ಭಾರತದ ‘ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್’
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ "ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್" ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್. ಯೋಗವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮತೋಲನ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶವೆಂದು ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಮನೋಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪಾತ್ರ
ಆದರೆ ಯೋಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರು, ಸಚಿವರು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗದ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಯೋಗದಿಂದ ಭಾರತದ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ?
ಹಿಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಡತನ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸವಾಲುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಣ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಧ್ಯಾನ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಗರು ಯೋಗ ಕಲಿಯಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಯೋಗವು ಭಾರತದ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವನಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗವು ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ: ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ
ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಯೋಗವು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದರೆ, ಅದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳೂ ಇವೆ
ಯೋಗದ ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳೂ ಎದುರಾಗಿವೆ. ಅವು ಏನೆಂದರೆ, ಯೋಗವನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅದರ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಯೋಗದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾರತದ ಮೇಲಿದೆ.
"ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಗಿಂತ ಯೋಗವೇ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ "ಹೌದು" ಅಥವಾ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಯೋಗವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಗವೇ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗದ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಇಮೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಯೋಗವು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಮನ್ವಯವೇ ಇಂದು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.