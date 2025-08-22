English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

benefits of drinking black coffee: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಫಿ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 22, 2025, 06:10 PM IST
  • ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  • ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ
  • ಸಕ್ಕರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರ ಲಾಭ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ ! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿ
camera icon5
Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ ! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿ
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
camera icon7
Shweta Tiwari
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರೆಂದರೆ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯರು : ಶನಿದೆಸೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ!ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ, ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯುವನು ಛಾಯಾಪುತ್ರ
camera icon6
Shani Blessing
ಈ ರಾಶಿಯವರೆಂದರೆ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯರು : ಶನಿದೆಸೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ!ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ, ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯುವನು ಛಾಯಾಪುತ್ರ
ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ
camera icon6
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ
ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

black coffee benefits: ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಫಿ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿದಿನ 1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್ ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ..! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Black CoffeeCoffee benefitsSugar

Trending News