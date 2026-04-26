ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ..! ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಬಿಡಿ

Health tips : ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಮದ್ದುಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 26, 2026, 07:46 PM IST
CBSE 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಭಾನು ಸಾಧನೆ!.. ಪಡೆದ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Annayya serial bhanu result
CBSE 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಭಾನು ಸಾಧನೆ!.. ಪಡೆದ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..! ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದ ಸಂಬಳವೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ
camera icon6
Anju Kurian
ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..! ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದ ಸಂಬಳವೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ
DA Hike 2026: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ 4 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣ!
camera icon5
da hike 2026
DA Hike 2026: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ 4 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣ!
ಮೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌... ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ!
camera icon5
Budhaditya raja yog
ಮೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌... ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ!
Hydration tips : ನಮ್ಮ ದೇಹವು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಯಾಪಚಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ, ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು (Toxins) ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಶುದ್ಧವಾದಾಗ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಕ್ಕೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಸರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು (Metabolic rate) ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ರಾಮಬಾಣದಂತಿದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ..! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ

ಕೇವಲ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೂ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಣೆ ದೊರೆತು ಕೂದಲು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕ್ರಮ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (Lymphatic system) ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಶೀತ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

