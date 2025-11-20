English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ತಿಂದು ಮಲಗಿ..! ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ.. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ತಿಂದು ಮಲಗಿ..! ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ.. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Clove benefits : ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಲವಂಗವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಲವಂಗದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 20, 2025, 09:13 PM IST
    • ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
    • ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
    • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಲವಂಗದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

Health tips : ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಲವಂಗ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆ: ಲವಂಗವು ಮೆದುಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ, ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಲವಂಗದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂಓದಿ:ಸಕ್ಕರೆ V/s ಉಪ್ಪು.. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ ಗೊತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

ಶೀತ - ಕೆಮ್ಮು: ಲವಂಗದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ: ಲವಂಗವನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುನೋವಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ:ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ! ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡಾ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು !

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ಲವಂಗ ನೀರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಲವಂಗ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಲವಂಗ ಸೇರಿಸಿ. ನೆನೆಸಿದ ಲವಂಗವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಈ ನೀರನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

