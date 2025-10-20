ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಸೋಂಪು-ಅಜವಾನದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ

Fennel and Celery Water: ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸೋಂಪು-ಅಜವಾನದ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪಾನೀಯವು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸೋಂಪು-ಅಜವಾನದ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಅಜವಾನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಅಜವಾನದ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಸೋಂಪು-ಅಜವಾನದ ನೀರು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಜವಾನದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಲೋಟವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಸೋಸಿ. ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಅಜವಾನದ ಬೀಜಗಳ ನೀರಿನ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಅಜವಾನದ ನೀರು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪಾನೀಯವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಅಜವಾನ ನೀರನ್ನ ಸಹ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಅಜವಾನದ ನೀರು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಪಾನೀಯವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ನೀರನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇವಿಸಿ ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ..!
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)