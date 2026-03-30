Giloy Juice Health benefits: ಗಿಲೋಯ್ ರಸವು ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಿಲೋಯ್ ರಸ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಆಗಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಿಲೋಯ್ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಿಲೋಯ್ ರಸವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಿಲೋಯ್ ರಸವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಿಲೋಯ್ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎಣಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಿಲೋಯ್ ರಸವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಿಲೋಯ್ ರಸವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಗಿಲೋಯ್ ರಸವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಸಂಧಿವಾತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಗಿಲೋಯ್ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ 15-30 ಮಿಲಿ ಗಿಲೋಯ್ ರಸವನ್ನ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಗಿಲೋಯ್ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)