English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಮಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಮಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ

ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಸೇನೆಯು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 2, 2025, 06:58 PM IST
  • ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಸೇವನೆಯು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
camera icon6
500 Rupees Notes
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!
camera icon5
Employee Enrollment Scheme 2025
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!
ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ಕುಬೇರ!
camera icon7
Aishwarya Rai love affairs
ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ಕುಬೇರ!
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ
camera icon5
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಮಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ

Add Zee News as a Preferred Source

Ginger tea health benefits

ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ, ವಾಕರಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಯಿರಿ...

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ಶುಂಠಿಯು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ...! ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಒತ್ತಡ: ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು: ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್‌ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ: ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೋಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹತ್ತಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ!!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

ginger tea health benefitsGinger TeadigestionIMMUNITYHeart health

Trending News