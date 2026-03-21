  • ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ vs ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ.. ಯಾವುದು ಸಿಹಿ.. ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ..? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Health benefits of grapes: ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ vs ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಹಿ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 21, 2026, 09:15 PM IST
ನೋರಾ ನಡು ಇಷ್ಟೋಂದು ಫಿಟ್‌ ಆಗೋಕೆ 4 ಕಾರಣಳಿವೆ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ.. ವಿರಳ
ನೋರಾ ನಡು ಇಷ್ಟೋಂದು ಫಿಟ್‌ ಆಗೋಕೆ 4 ಕಾರಣಳಿವೆ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ.. ವಿರಳ
18 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..!
18 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..!
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!
7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!
Health benefits of grapes: ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಲಿ, ಅವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ? ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಸಿಹಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಜ್ಞರು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳೆರಡೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿದ್ದು,ಅವು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಹಿ-ಹುಳಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅವು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಅವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳ ಸೌಮ್ಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತ ಸ್ವಭಾವವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ತಿಂಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡೂ ವಿಧದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

