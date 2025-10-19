English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪಾನೀಯದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 19, 2025, 05:35 PM IST
  • ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

Trending Photos

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
camera icon6
RCB sale
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ
camera icon7
Jabardasth
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
camera icon7
shukra mangal gochar 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ EPFO
camera icon6
EPS
EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ EPFO
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

Honey In Lukewarm Water: ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ  

ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ-ಭರಿತ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ..!

ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ  

ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣವು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

ಗಂಟಲಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಲು ಈ 2 ತರಕಾರಿಗಳ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Honey In Lukewarm WaterHoney BenefitsLukewarm Water Benefitshealth benefits of honey in lukewarm waterhoney in lukewarm water health benefits

Trending News