ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

Honey In Lukewarm Water: ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ-ಭರಿತ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ.
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣವು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಗಂಟಲಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)