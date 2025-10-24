ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಸ್‌ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ? ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಔಷಧಿ ಇದು

Lip Kiss Health benefits : ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನಿಕಟತೆ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚುಂಬನವು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿನಿಮಯವಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತುಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಹೊರಸೂಸುವ ಪರಿಮಳವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚುಂಬನವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.. ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ..
ಹೌದು.. 2021 ರ ಅಧ್ಯಯನವು 'ಪ್ರೀತಿಯ ಚುಂಬನವು ಬಂಧ ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.