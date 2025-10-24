English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಸ್‌ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ? ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಔಷಧಿ ಇದು

ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಸ್‌ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ? ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಔಷಧಿ ಇದು

Kiss Benefits : ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುಪದ್ರವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವಿನಿಮಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ವಿನಿಮಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 24, 2025, 03:58 PM IST
    • ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
    • ವಿನಿಮಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ.
    • ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಸ್‌ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ? ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಔಷಧಿ ಇದು

Lip Kiss Health benefits : ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನಿಕಟತೆ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚುಂಬನವು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿನಿಮಯವಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತುಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಹೊರಸೂಸುವ ಪರಿಮಳವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಣಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೇ ಸಾಕು ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿಲ

ಚುಂಬನವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.. ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ..

ಹೌದು.. 2021 ರ ಅಧ್ಯಯನವು 'ಪ್ರೀತಿಯ ಚುಂಬನವು ಬಂಧ ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kiss BenefitsLip kissLip Kiss healthkissing health tipshealth

