ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣು.. ನೋಡಲು ಹುಣಸೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಫಲದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..?

Health benefits : ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಸರು ಸೀಮೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು. ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಗದಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗರು ರುಚಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ, ಈ ಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಮೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಾಡು ಹುಣಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಐರನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು (antioxidants) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Diabetes food: ಕೇವಲ 10 ರೂ.. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಖಜಾನೆ
ಸೀಮೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೈಬರ್ಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇದರಿಂದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ : ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದೇಹವನ್ನು ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಶುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೀಮೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿನ್ನಮೇಟ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು (Cinnamates) ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವ ಈ ತರಕಾರಿ.. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶತ್ರು!
ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀಮಾ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಹಣ್ಣು. ಇದರಿಂದ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಶುವಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒದಗುತ್ತದೆ.
ತಾಯಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಂಟಲು, ಕಫ ಮತ್ತು ಶೀತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಸೀಮೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಗಂಟಲಿನ ನೋವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಕಫವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀತ-ಜ್ವರ, ಒಸಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಹಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸೀಮಾ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಹಲವರು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪದ ಹಣ್ಣನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತವಾದ ಈ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಹಜ ಖಜಾನೆ.