ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ವರದಾನ

ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳ ನೀರು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ:
- 8-10 ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ.
- ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಈಗ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.