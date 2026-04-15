ಈ ಬಳ್ಳಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ

Health benefits: ಗಿಲೋಯ್ (ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನುಗಳಿಸಿದ್ದು, ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯದ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ. ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯದ ಮಹತ್ವವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಹೊಲಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧವು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿವಿಧ ವೈರಸ್ಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಈ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 35 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಧದ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಆರು ವಿಧದ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಗಳು, ಐದು ವಿಧದ ಡೈಟರ್ಪೆನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ವಿಧದ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ (CIMAP), ಸಸ್ಯದ ಕುರಿತು 170 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಥೈಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈರಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲಕ್ ಈ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಹವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು, ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅರಿಶಿನವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಬೊಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಬೊಜ್ಜು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ಅತಿಯಾದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಅರಾಬಿನೊಗಲ್ಯಾಕ್ಟನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಕಿನ್ -6 (IL-6) ಮತ್ತು TNF-ಆಲ್ಫಾದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಉರಿಯೂತದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಾಜಾ ಸಾಂಬುಕಸ್ ನಿಗ್ರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನುಂಗಬಹುದು. ಅಥವಾ, ನೀವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ನೀರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯದಂತೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು.ನನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ತಿಪ್ತತೀಗ ಪುಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಚಮಚ ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ, 100-150 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯದಂತೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ದಾರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
