ಜಿಮ್‌, ಡಯೆಟ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಈ ಭಾಗ ತಿಂದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಿಳಿ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ 'ಸಿಟ್ರುಲಿನ್' ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಬೀಜಗಳು ಸಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಬಿಳಿ ತಿರುಳು: ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ತಿರುಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ 'ಸಿಟ್ರುಲಿನ್' ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸತು: ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯ ಬಲವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್: ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ವಿವರ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಬಿ6 ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದರೂ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಳಿ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.