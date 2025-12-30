ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ.. ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ!

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀ, ಕಾಪಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರೀ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಹಾ ಎನ್ನುವುದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾದರೂ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀ, ಕಾಫಿನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ನಿಂದ ಮಗು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಹಾ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಸಿವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಊಟದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಉರಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಗುವನ್ನ ಕಾಡುತ್ತವೆ.
ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ವಯಸ್ಕರ ಮೆದುಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಗು ಕುಗ್ಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಮಗು ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಹಾ ಬದಲು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಹಾಲು, ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
