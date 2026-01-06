ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..ಹೀಗೆ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.

Black garlic: ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರು, ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಿಹಿಯಾದ, ಜೆಲ್ಲಿ ತರಹದ ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು 60 ° C ನಿಂದ 77 ° C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ (ಮೈಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೃದು, ಜಿಗುಟಾದ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಸಾಮಿಕ್ ವಿನೆಗರ್ ನಂತಹ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿಂದ ನಂತರ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ vs ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಸಿನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅಲಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್-ಅಲೈಲ್ ಸಿಸ್ಟೀನ್ (SAC) ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ದೇಹದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿ ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರೆ. ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಎಸ್-ಅಲೈಲ್ ಸಿಸ್ಟೀನ್' ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರೆಬ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ' ನಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
