Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಡಾಕ್ಟರ್‌ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಡಾಕ್ಟರ್‌ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೇವನೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 01, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:23 PM IST
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಡಾಕ್ಟರ್‌ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋ ಹಠ.. ICU ಒಳಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹೋರಾಟ : ಇದು "ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲ" ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ
Happy Doctors Day 202655 min ago
2
Karnataka Govt Jobs1 hr ago
3
Dharwad Crime1 hr ago
4
Doctors Day1 hr ago
5
Toxic Teaser1 hr ago