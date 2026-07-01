/ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಡಾಕ್ಟರ್‌ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

National Doctor Day 2026: ವೈದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ?. ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ?, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೆರಿನಾಟಾಲಜಿ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಔಷಧದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಘಟಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ರಾಜ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ರಾಜ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ರಾಜ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮಯೋಚಿತ ನಿದ್ರೆ, ಅಗತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಸರಳ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದುಬಾರಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ: ಇತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ, ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ, ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಪರದೆ (ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್)ಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಕಳೆಯುವುದು ಅಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೇವನೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಾಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮಗುವಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ರಾಜ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು. ವಯಸ್ಸಾದ ವಯಸ್ಕರು ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಮರೆವು, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ದೂರುಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲು, ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ನಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ನಗುವುದು, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ನಡೆಸುವುದು, ವೃದ್ಧರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.