ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿಯೇ ಆದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವರಿಗೆ ವಿ*ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್‌ ದಾಲ್‌!

Benefits and Side Effects of Red Masoor Dal: ʼಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ʼ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 1 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ʼಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ʼ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ʼಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ʼ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಹಾರ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ʼಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ʼ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ʼಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ʼ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ:
ʼಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ʼನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ:
ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಹೃದಯ-ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್-ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ನಾರಿನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ:
ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶವು ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ:
ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಕರಗದ ನಾರು ಎರಡೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ನಿಯಮಿತ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್:
ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವರಿಗೆ ವಿ*ಷಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಸೇವಿಸಬಾರದು? ಕೆಂಪು ಮಸೂರದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಹಾರ ಎಂತಲೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ:
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್/ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಹಾನಿಕಾರಕ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್:
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ವಿ*ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂಶವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:
ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು:
ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಾಗಂತ ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೀಲು ನೋವು:
ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
