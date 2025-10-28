English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ! ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ!!

ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೋಡೋಣ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 28, 2025, 01:44 PM IST
  • ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್‌, ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ವಿಟಮಿನ್‌ & ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ
  • ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ

ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ! ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ!!

How to cook eggs healthy: ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ

ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.

ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವನ್ನ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗೋದು ಕಾಮನ್‌ ಅಲ್ಲ.. ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ..

ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಾಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಿನವಿಡೀ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಪಾಲಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc.

