ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೆ..!

heart attack early signs: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದು ಯುವಕರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಹಲವರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆನೋವು ಇವು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀರ್ಷಧಮನಿ ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಶೀರ್ಷಧಮನಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು, ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಪಧಮನಿಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಾದ 'ಫೈಬ್ರೊಮಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲಾಸಿಯಾ' ಕೂಡ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ರಕ್ತನಾಳದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್, ಅಜೀರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೃದ್ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದರೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಬೇಡಿ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ (PAD) ಎಂಬ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಧಮನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕಾಲುಗಳ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ.. ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೃದಯ ಬಡಿತದದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಎದೆಯ ಬಡಿತವು ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಂಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲುಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು, ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತವು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಡಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವವು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.