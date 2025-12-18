English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 'ಈ' ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ..! ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

Heart attack symptoms in women : ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದಾಗ, ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿರುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:12 PM IST
    • ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದಾಗ, ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
    • ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
    • ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿರುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Heart attack early symptoms : ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ : ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವೂ ಸೇರಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನೋವು ಭುಜಗಳು, ತೋಳುಗಳು, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆಯಂತಹ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಲು ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕೇತ! ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

ದಣಿದ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಭಾವನೆ : ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಸರಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿ : ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಜೀರ್ಣ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರುವುದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಲಘು ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಆತಂಕ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? : ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

