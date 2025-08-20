ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ 100% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ..! 

Heart attack foods to avoid : ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವು ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಾಹಾರದ ವೇಳೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಬಿಸಿ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಲಾಡ್ : ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಾಹಾರವು ಬಿಸಿ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಭಾಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಪೂರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಹುರಿದ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಭಾಜಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಸಾಲ ದೋಸೆ : ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಉಪಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ಬದಲು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿ.
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು : ಇದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರವೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಾಹಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ ಆಯ್ಕೆ : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಪಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ, ಇಡ್ಲಿ, ತರಕಾರಿಯುಕ್ತ ಆಹಾರ, ಪನೀರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ತರಕಾರಿ ಓಟ್ಸ್, ತರಕಾರಿ ಪೋಹಾ, ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಬ್ರೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು.