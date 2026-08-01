/ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಡಿ ಇಡಿ ಸಾಕು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನೇ ಉಳಿಸಬಹುದು! ಇದು ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ, ಇದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ, ಭಾರ, ನೋವು ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಲಹೆಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎದೆ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಹೃದಯಾಘಾತವಾದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸೋರ್ಬಿಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಈ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ. ಅವರ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ದಿಂಬನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್-ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಹೇಳಿ.
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