ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಜೋಪಾನ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು..ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ!

Winter heart attack: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವು ನೋಡಲು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮೌನ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕಂಬಳಿಯ ಕೆಳಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ನಡುವಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಚಳಿಗಾಲವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೃದಯಾಘಾತವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತನ್ನ ಮೂಲ ಶಾಖವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸೋಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಿರಿದಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಬಿಪಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಹೃದಯವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಒತ್ತಡವು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶೀತವು ರಕ್ತವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇವು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಹವಾಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೀತದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಉರಿಯೂತ'ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು (ಪ್ಲೇಕ್) ಸಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು, ಹಿಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು, ಅಧಿಕ ಬಿಪಿ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸಹ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.. ಎದೆ ನೋವು ಬರುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕಾದ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದೆ ನೋವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ, ಹಿಸುಕುವ ಅಥವಾ ಉರಿಯುವ ಅನುಭವವಾದರೆ, ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎದೆ ನೋವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ನೀವು ಓಟವನ್ನು ಓಡಿದಂತೆ ದಣಿದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಎಸಿ ಅಥವಾ ಶೀತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶೀತ ಬೆವರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನೋವು ಎಡಗೈ, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹರಡಿದರೆ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
