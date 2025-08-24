English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

heart attack signs on skin : ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 24, 2025, 08:22 PM IST
  • ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
  • ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣ
  • ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

heart attack symptoms : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಗಂಭೀರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶೋಕಿಸುತ್ತಿವೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ.. ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.. ಇದನ್ನು ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೀನಾದ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೃದಯ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.!

ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಹೃದಯ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಳಿ ಬೂದು ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವು, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ.. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೋವು ಎದೆಯಿಂದ ತೋಳು, ಭುಜ ಮತ್ತು ದವಡೆಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವು ತೋರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಗೊತ್ತೇ!

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

