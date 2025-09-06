ಹಾರ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕೆಜ್ ಆದಾಗ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೊಂಚವೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಬೇಡ!

Heart attack symptoms : ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೆಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂದರೆ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಲಯದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು, ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎದೆ ನೋವು - ಈ ನೋವು ಒತ್ತುವ, ಸುಡುವ ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ- ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಬ್ಲಡ್ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ.
ಆಯಾಸ - ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರವೂ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ. ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು.
ಕಾಲು ನೋವು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿಯ ಭಾವನೆ.
ಹೃದಯದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ - ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿ ಅಡಚಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ - ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಧೂಮಪಾನ- ಧೂಮಪಾನವು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ - ಮಧುಮೇಹವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ - ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಬೊಜ್ಜು - ಬೊಜ್ಜು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಹೃದಯದ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು - ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಔಷಧಿಗಳು: ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ - ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಬೈಪಾಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.