English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೆ ಎಚ್ಚರ! ಇದು ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ..

ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೆ ಎಚ್ಚರ! ಇದು ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ..

ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 22, 2026, 07:52 AM IST
  • ತುಟಿಗಳ ಬಿರುಕು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
  • ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಚ್ಚರ!
  • ತುಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.

Trending Photos

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
DA hike
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದ್ದಂತೆ ಅಂಪೈರ್‌, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಜೇನು ನೋಣಗಳ ದಾಳಿ.. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬಿಡದೇ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವು!
camera icon6
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದ್ದಂತೆ ಅಂಪೈರ್‌, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಜೇನು ನೋಣಗಳ ದಾಳಿ.. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬಿಡದೇ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವು!
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ..
camera icon9
Shukraditya Raja Yoga
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ..
CJ Roy case : ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon5
CJ Roy case
CJ Roy case : ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೆ ಎಚ್ಚರ! ಇದು ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ..

ತುಟಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತುಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ತುಂಬಾ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ತುಟಿಗಳು ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನಿ..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು 

1. ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ತುಟಿ
ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೃದಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

2. ಮಸುಕಾದ ತುಟಿಗಳು
ತುಟಿಗಳು ಮಸುಕಾಗಿದೆಯೇ, ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

3. ಒಣಗಿದ ತುಟಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಲ್ಲದೆ, ಊದಿಕೊಂಡ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪಗಿರುವವರು ಸಣ್ಣಗೆ ಆಗ್ತಾರಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?

4. ತುಟಿ ಊತ
ಯಾವುದೇ ಉರಿಯೂತವಿದ್ದರೆ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಊತ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಣಕಾಲುಗಳು, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಊತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

5. ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವೂ ಜೋಮು ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.

6. ವಾಸಿಯಾಗದ ಗಾಯ
ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಸುತ್ತ ಹುಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಅವು ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಣ್ಣುಗಳು 2 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರವೂ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಡಿ..

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

heart disease symptomsheart disease symptoms on lipsಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳುತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳುತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ 5 ಚಿಹ್ನೆಗಳು

Trending News