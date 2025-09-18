ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ ಬಣ್ಣದ ಪದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತ! ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಸಿ

heart health in tongue: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಿರಲಿ, ಜನರು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಮತ್ತು ಅಸಹನೀಯ ನೋವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ! ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ... ಮುದುಕರಾದ್ರೂ ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ!
ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲಿಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು
ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ರೋಗಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ರೋಗಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನಾಲಿಗೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ! ಎಲ್ಲರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.