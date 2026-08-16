/ಈ ಹಣ್ಣು ಸೇಬಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಿದ್ದಂತೆ!

Best Fruit for Heart: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಸ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ, ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ, ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ, ಚೆರ್ರಿ, ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಸೇಬಿಗಿಂತ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲೇವನಾಲ್ ಹೊಂದಿದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೇಬು (ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಂ)ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಮಿಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ವೇಳೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಮಿಗ್ರಾಂ, 250 ಗ್ರಾಂ ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಮಿಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 500 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ಮಿಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಬಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸೇಬಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ ಅಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇಬಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಇವು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ University of Reading ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲೇವನಾಲ್
ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 500 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ 450 ಮಿಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಕೂಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಕೂಡ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಯಲ್ಲಿ 250 ಮಿಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿಯಂತಹ ಇತರ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 200 ಗ್ರಾಂ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಮಿಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 150 ಗ್ರಾಂ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಮಿಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ ಇರಬಹುದು.
ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೇ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೇಬು ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಮಿಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಬನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಸೇಬಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಒಂದೇ ಹಣ್ಣನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಧದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದೊಂದೇ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೇವಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೂ ಇದೇ—ಐದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯಾದರೂ, ಯಾವ ಐದು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದರೂ, ಪ್ಲಮ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ, ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ಮತ್ತು ಚೆರ್ರಿಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. 2026ರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಬಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಸೇಬಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)