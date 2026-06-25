Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • / ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಮೂವರ ಜನ್ಮ ಬೆಳಗಿದ ಮಹಾದಾನಿ ಹೇಮಂತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರೋಚಕ ಕಥೆ!

ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಮೂವರ ಜನ್ಮ ಬೆಳಗಿದ ಮಹಾದಾನಿ ಹೇಮಂತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರೋಚಕ ಕಥೆ!

ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂದು ಹೇಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 25, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:38 PM IST
ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಮೂವರ ಜನ್ಮ ಬೆಳಗಿದ ಮಹಾದಾನಿ ಹೇಮಂತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರೋಚಕ ಕಥೆ!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಐಸಿಸಿನಿಂದಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನಿಂದಲೂ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಕೊಡುಗೆ
Vaibhav sooryavamshi24 min ago
2
Which earthquake was the deadliest in history25 min ago
3
Earthquake33 min ago
4
traffic jam near Magadi Road41 min ago
5
Kiwi fruit51 min ago