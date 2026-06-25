ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವರು ಇತರರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಅಮರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಹೇಮಂತ್, ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.
ವಿದಾಯದಲ್ಲೂ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾದಾನಿ:
ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂದು ಹೇಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟ್ರಾವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದರೂ, ಮಾರ್ಚ್ 12, 2020 ರಂದು ಹೇಮಂತ್ ಅವರು 'ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ'ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೇಮಂತ್ ಅವರ ಮಗಳು ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಬರ್ಖಾ ಅಗಾಧ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಹೇಮಂತ್ ಅವರ ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಮಗು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಕನಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವಂಚನೆ ತಡೆಯಲು ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು NOTTO (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ : ಅಂಗಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಥವಾ ಬಡವರು ಎಂದು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಹರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ: ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಕಾಯ್ದೆ (THOA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ದಾನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ 6 ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಗತಿಗಳು:
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ವಿಧಗಳು: ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಜೀವಂತ ದಾನ (ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ನೀಡುವುದು) ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ದಾನ (ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಣ್ಣು, ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ದಾನ ಮಾಡುವುದು).
ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬದವರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800-11-4770 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾಂಗ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು?
ಆಸಕ್ತರು ನೇರವಾಗಿ notto.mohfw.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಮೋಹನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಆರ್ಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು.
NOTTO ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 'Register for Organ Donation' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅಂಗಗಳನ್ನು (ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಗಳು) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ.
ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವ OTP ನಮೂದಿಸಿ 'ಸಲ್ಲಿಸು' ಒತ್ತಿ. ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 'ಡೋನರ್ ಕಾರ್ಡ್' ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ದಾನಿ ಕಾರ್ಡ್: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಲು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಇಚ್ಛೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೀ ಮೀಡಿಯಾದ ಮನವಿ: 'ಜಿಂದಗಿ ಕೆ ಬಾದ್ ಭಿ' ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಬಲ್ಲದು.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ 5 ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಗಳು:
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವು ಒಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮನೆಮಾಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 5 ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
1. ವೈದ್ಯರು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: 'ನಾನು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ'
ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ: ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ ರೋಗಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ' (Brain Dead) ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು (ನೇತ್ರದಾನ) ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಕಿಡ್ನಿ), ಲಿವರ್ನಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್' ಆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಿಂದ ಮೃತದೇಹ ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?
ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: "ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ."
ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ: ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕಾರ ಕಲೆಗಳು ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
4: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಣ ನೀಡಬೇಕೇ?
ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ದಾನಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ:ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ದಾನಿಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5: ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಅಸಾಧ್ಯವೇ?
ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: "ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂಗಗಳು ಯಾರುಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ."
ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ" ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಹಾದಾನ ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತವೆ.