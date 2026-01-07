English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ರಾಮಬಾಣ.. ಇಡೀ ಗಿಡವೇ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ!

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ರಾಮಬಾಣ.. ಇಡೀ ಗಿಡವೇ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ!

ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಗಿಡವೇ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 7, 2026, 02:31 PM IST
  • ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಗ್ರಾಣ ಎನ್ನಬಹುದು
  • ಕಿತ್ತಳೆಗಿಂತ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ
  • ತಲೆನೋವು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ರಾಮಬಾಣ.. ಇಡೀ ಗಿಡವೇ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ!

ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಿಡವೆಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬರೀ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಂದಲೇ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಡಿ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಮೇಲಿನ ಹೂವುಗಳವರೆಗೂ ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಿಡ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪೋಶಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಉಗ್ರಾಣ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಅಂಶ ಇರುತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಗ್ನಿಸಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌, ವಿಟಮಿನ್‌ ಕೆ, ಇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್‌ ಅಂಶ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಈ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  

ನೀವೇನಾದರೂ ಟೈಫಾಯಿಡ್‌ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡದ ಬೇರೂಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಲೆನೋವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಪ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರೆ ಅದರ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನೋವು ಮಂಗಮಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಸಂಧಿವಾತ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಲಿವರ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಟನ್‌ ಊಟ ತಿಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ತರೋದು ಪಕ್ಕಾ!
  

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

moringa drumstick leavesDrumstick Leaves BenefitsDrumstick Leaves Side EffectsMoringa powderMoringa leaves

