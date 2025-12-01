ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು

Dark neck removal tips
: ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಅನೇಕರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
2 ಟೀ ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲು 1 ಟೀ ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ 1 ಟೀ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ..!
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸವು ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ತುರಿದು ಅದರ ರಸವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ರಸವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಂಬೆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಚರ್ಮವನ್ನ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಿಂಡಿ.. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)