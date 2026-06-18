Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವಿನಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್‌‌ ಟಿಪ್ಸ್!

ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವಿನಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್‌‌ ಟಿಪ್ಸ್!

ಈ ನೋವು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ಊತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 18, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:47 PM IST
ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವಿನಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್‌‌ ಟಿಪ್ಸ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವಿನಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್‌‌ ಟಿಪ್ಸ್!
Heel Pain2 min ago
2
Crude Oil price30 min ago
3
samantha about prabhas1 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
BCCI on IPL 2027 Schedule1 hr ago