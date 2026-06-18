plantar fasciitis treatment: ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಟಿಸ್ (Plantar fasciitis) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಜೊತ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?.
ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಪಾದದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸ್ನಾಯು ಪಟ್ಟಿಯು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಕುಶನ್ ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಟಿಸ್ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೋವು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ಊತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ನೀವು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಾದದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವಿನಿಂದ ನೀವು ಪಾರಾಗಾಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಆರಾಮದಾಯಕ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು. ಕಾಲುಗಳ ಪಾದಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ದಿನಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದಲೂ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಐಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟವಲ್ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ. 15-30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲು ಮೃದುವಾದ ಮೆತ್ತನೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.