  • ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರ

ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 4, 2025, 10:36 PM IST
Mouth Ulcers Ayurvedic Remedy: ನೀವು ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಿಲೋಯ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ರಸವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಗಿಲೋಯ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಾ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಲೋವೆರಾ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ರಸವು ಯಕೃತ್ತನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪುಡಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಲಾಲಾರಸವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕ್ಯಾಟೆಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಟೆಚು, ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಟೆಚುವನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಅಗಿಯಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

