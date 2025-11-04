ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರ

Mouth Ulcers Ayurvedic Remedy: ನೀವು ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಿಲೋಯ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ರಸವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಗಿಲೋಯ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಾ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಲೋವೆರಾ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ರಸವು ಯಕೃತ್ತನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪುಡಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಲಾಲಾರಸವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕ್ಯಾಟೆಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಟೆಚು, ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಟೆಚುವನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಅಗಿಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)