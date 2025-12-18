ಚಳಿ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Health
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಗುವುದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಣ್ನನೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 18, 2025, 12:45 AM IST
ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಳಿಗಾದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೇ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. 

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಬಲಯುತ ಮಾಡಲು, ಉದುರುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಆಲಿವ್‌ ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.

ಈ ಮೇಲಿನದ್ದು ಆಗದಿದ್ದರೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಲೆಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳು ಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಆಗುತ್ತವೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಬೆವಣಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!

ಇನ್ನು ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ತಲೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್‌ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಅಧಿಕಗೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಲ್ಲು, ಮೂಳೆ, ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಕಾಲು ನೋವು ಬಾರದಂತೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ!

