ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ (Metabolism) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Hibiscus Tea: ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ 'ದಾಸವಾಳ'ದ ಹೂವು ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೂವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಗಣಿ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾ (Hibiscus Tea) ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ
ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ (Hypertension) ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾನೀಯ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ದಾಸವಾಳದ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ (Metabolism) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ರಕ್ಷಣೆ
ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ (Liver) ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು (Detoxification) ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶವು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ
ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಚಹಾವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಕಪ್ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ದಾಸವಾಳದ ದಳಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸೋಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಾಸವಾಳದ ಚಹಾ ಸಿದ್ಧ!
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)