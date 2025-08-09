ನಿಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ.? ಯಾರೋ ನೆನೆಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ 

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hiccups reason : ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆದರೆ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 9, 2025, 10:29 PM IST
Hiccups illness problem : ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ, ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವಿಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಎಂಬ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಹಠಾತ್ ಸಂಕೋಚನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ನಾಯು ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಾಗ, 'ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ' ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುವತಿಯರೇ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್‌..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು : ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವುದು, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ನಗುವುದು ಅಥವಾ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ತಿನ್ನುವುದು. ಹಠಾತ್ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ.

ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? : ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಬೇಗನೆ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ. ಆಗ ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗುವುದರಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಜಗಿದು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು.. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿ ನೋವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೊರ‌ ಹೋಗುವುದು!

ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ : ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳು : ನರಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಉರಿಯೂತ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ.

