Hidden dangers of smoking: ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಕೋಟಿನ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ನಂತರ ಗುಣವಾಗಲು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಧೂಮಪಾನವು ಈ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುರಿದ ಮೂಳೆಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಳೆಗಳು ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 'ನಾನ್-ಯೂನಿಯನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೂ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಕುಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೋಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ತಂಬಾಕು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಜುಗರಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೊಂಟ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟು ಮುರಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ತಂಬಾಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೂ, ನಿಕೋಟಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಯ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಕೋಟಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ತಂಬಾಕು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗುಣವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಮೊದಲು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳು ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ತಂಬಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚಟದಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.