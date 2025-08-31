ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ & ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ಹೈ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

Best ways to control BP
: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕೆನಡಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸೊ-ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ-ಆಯುರ್ವೇದದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಪಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ಎದೆ ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನರಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಸೇರಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 120/80 mmHg, ಆದರೆ ಅದು 140/90 mmHgಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 90/60 mmHgಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ ಶಿರ್ಷಾಸನ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ, ದಂಡ-ಬೈಠಕ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಯೋಗದಂತಹ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
ಈ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕುದಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಷಾಯವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)