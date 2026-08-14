/High BP: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ; ಪ್ರತಿದಿನದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಹೈ ಬಿಪಿಗೆ ಕಾರಣ!

High Blood Pressure: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ High Blood Pressure (Hypertension) ಸಮಸ್ಯೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಿಪಿ ಇರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಪಿ ಎಂದರೇನು?
ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈ ಬಿಪಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದರೆ ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ!
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದು ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ “ನಾನು ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಿಪಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೇಹದ ತೂಕ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೈ ಬಿಪಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡದಿರುವುದು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ದೇಹದ ಒತ್ತಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ತಡರವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಅಪಾಯದ ಅಂಶ
ಅತಿಯಾದ ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಹೈ ಬಿಪಿಯ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ತೀವ್ರವಾದ ಡಯೆಟ್ಗಳ ಬದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ
ಧೂಮಪಾನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್
ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ತಕ್ಷಣ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದಿರುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದ ಲೇಬಲ್ ಓದುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಿಪಿ ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಡಿ
ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಎದೆನೋವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಕೇ?
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆ, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರು ಬಿಪಿಗೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಸ್ವಯಂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಹೈ ಬಿಪಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಭಾವ, ಒತ್ತಡ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೂ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎದೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)