Blood Sugar symptoms : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯಂತಹ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಈ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಂಡಿತ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
High Blood sugar symptoms : ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದಿಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರುಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ...
ಹೌದು... ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ನಂತರ ತಿನ್ನುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 'ಸಕ್ಕರೆ' ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ಕರೆ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ..
ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ : ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಮುದಾಯವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ (Inflammation), ಅನಿಲ (Gas), ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ ಇಡೀ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು? : ಆದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ, ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.