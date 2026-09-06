/ಈ ಹಣ್ಣು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ; ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ

High Blood Pressure: ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (Banana) ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಿಪಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹಣ್ಣು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ದೇಹದ ದ್ರವ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಡಿಯಂನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುವ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ?
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕೇ?
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಅನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತಿಂದರೆ BP ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ಗೆ ಔಷಧಿಯ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಯಾರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್, ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬದಲಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆಹಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಸ್ನೇಹಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೈ ಬಿಪಿಗೆ “ಚಿಕಿತ್ಸೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಉಪ್ಪಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಔಷಧಿ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)