ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ..! ಇವುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ತಿನ್ನಿ

High protein foods : ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯು ಯುವಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏಕೆ ಬೇಕು?
ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ: ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರು: ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಸಹಕಾರಿ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳು
ಮೊಟ್ಟೆ (Eggs): ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ (Chicken): ಚಿಕನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಿದ ಚಿಕನ್ ಬದಲಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು (Lentils & Pulses): ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಇದು ಪೂರಕ.
ಚೀಸ್ ಅಥವಾ ಪನೀರ್ (Cheese): ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಅಥವಾ ಪನೀರ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಾದಾಮಿ (Almonds): ಬಾದಾಮಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ (100 ಗ್ರಾಂಗೆ 21 ಗ್ರಾಂ) ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ.