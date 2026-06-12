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ಶುಗರ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ.. ಹೃದಯಾಘಾತ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 12, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:18 PM IST
ಶುಗರ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ.. ಹೃದಯಾಘಾತ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಶುಗರ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ.. ಹೃದಯಾಘಾತ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!
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