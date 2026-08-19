/ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

High Uric Acid Symptoms: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (Uric Acid) ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ನೋವು, ಊತ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಬದಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎನ್ನುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಂಧಿ ನೋವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೌಟ್. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅದರ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಗೌಟ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ತೀವ್ರ ನೋವು, ಊತ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಭವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಆರಂಭವಾಗುವುದೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊಣಕಾಲು, ಪಾದದ ಕೀಲುಗಳು, ಮಣಿಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳ ಇತರ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಧಿ ನೋವಿಗೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಂಧಿವಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನೋವು, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನ ಕೇವಲ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ.
ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದ್ದರೆ?
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ನೇರ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೌಟ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ “ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ಯೂರಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಮದ್ಯಪಾನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಔಷಧಿ ಅಗತ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ವೈದ್ಯರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಿಸುವುದು ಬೇಡ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ಹಠಾತ್ ತೀವ್ರ ಸಂಧಿ ನೋವು, ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು-ಸೊಂಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸೇವನೆ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಗೌಟ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)