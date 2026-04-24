  ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕ್ರೀಮ್‌ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಸಿ!

ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕ್ರೀಮ್‌ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಸಿ!

cream for glowing skin naturally: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಲೋವೆರಾ ಕ್ರೀಮ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 24, 2026, 04:36 PM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ
  • ಅಲೋವೆರಾ ಕ್ರೀಮ್ ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ

ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕ್ರೀಮ್‌ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಸಿ!

cream for glowing skin naturally: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೊಡವೆಗಳು, ಕಲೆಗಳು, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಈಗ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಡಲು ಎಕ್ಸ್‌ಫೋಲಿಯೇಶನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾ, ಮೃದು ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ಎರಡು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ವಿಟಮಿನ್-ಇ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಭೂತ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಕೋಕೋ ಕ್ರೀಮ್. ಮೊದಲು, ಅಲೋವೆರಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಜೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ವಿಟಮಿನ್-ಇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದರೆ, ಅದು ಕ್ರೀಮ್‌ನಂತೆ ನಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಹನಿ ಸಾರಭೂತ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಲೋವೆರಾ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ.

ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಚರ್ಮವು ಮೃದು, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

