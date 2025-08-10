English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದು: ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ನೀರಿನಿಂದ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒತ್ತಡ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಎದೆಯುರಿ, ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 10, 2025, 06:33 PM IST
  • ಎದೆಯುರಿ, ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
  • ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಚಿಕನ್‌ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟದ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಹಾವಿನ ಖಾದ್ಯ ಬಡಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯವ! ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಿನವೇ ನಡೆಯಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ... ಕೊಹ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರಾ?
camera icon9
Virat Kohli
ಚಿಕನ್‌ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟದ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಹಾವಿನ ಖಾದ್ಯ ಬಡಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯವ! ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಿನವೇ ನಡೆಯಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ... ಕೊಹ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರಾ?
ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.50 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ! ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon7
Post office schemes
ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.50 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ! ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
camera icon7
Gold prices
ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ... 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon7
bigg boss
ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ... 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದು: ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ನೀರಿನಿಂದ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ನೀರಿನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.

ಜೀರಿಗೆ ನೀರು: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವರದಾನ

ಜೀರಿಗೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು.ಇದರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅನಿಲ, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಜೀರಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

  • ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ನಿವಾರಣೆ: ಜೀರಿಗೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಆಮ್ಲೀಯತೆ ನಿವಾರಣೆ: ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
  • ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಆಹಾರದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ:

ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉಳಿದಾಗ ಶೋಧಿಸಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಥವಾ, ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಸೋಂಪು ನೀರು: ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶೀತಲ ಪರಿಹಾರಸೋಂಪು (ಫೆನ್ನೆಲ್ ಬೀಜ) ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಶೀತಲ ಗುಣವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೋಂಪು ನೀರಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  • ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿ ನಿವಾರಣೆ: ಸೋಂಪು ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಅಜೀರ್ಣ ನಿವಾರಣೆ: ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ: ಸೋಂಪು ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಹಾಯ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಕರುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ:

1 ಟೀ ಚಮಚ ಸೋಂಪನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಥವಾ, ಸೋಂಪನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಂಪು ನೀರು: ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

  • ಗ್ಯಾಸ್, ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭಾರದ ಭಾವನೆ: ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
  • ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಶಾಖ: ಸೋಂಪು ನೀರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಹಾರ: ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿ, ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.

ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳಿತು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Healthy lifeLifestyle Newsbenifits of jeera waterHome remedyjeera water benefits for female

Trending News